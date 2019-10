di Diego Scarpitti

Appuntamento alle ore 7.45 a Capodichino. Si ritroverà cinque minuti dopo la celebre canzone di Lucio Battisti il Posillipo (che viaggerà in treno al ritorno) in direzione Trieste. Nel giorno del suo 27esimo compleanno mancherà all’appello lo squalificato Giuliano Mattiello, rientra, invece, Massimo Di Martire, che tra una pagina di Statistica e uno schema di Roberto Brancaccio, proverà ad iscrivere il suo nome nel tabellino, aggiornando così la classifica marcatori. E proprio il talentuoso figlio d’arte, oro alle Universiadi 2019, totalizzò ben 43 segnature nella passata stagione, risultando il più prolifico dei giocatori rossoverdi.



Alla ricerca dei primi tre punti nella 101esima edizione di A1, capitan Paride Saccoia e compagni si affideranno alle parate di Tommaso Negri , nonostante l’assenza dell’attaccante più incisivo contro Roma Nuoto e Rari Nantes Florentia: 8 reti realizzate dal più piccolo dei fratelli Mattiello, mentre Gennaro, come di consueto, siederà in panchina nel ruolo di assistant coach. Ancora chiusa la Scandone, che dovrebbe aprire i battenti, tornare disponibile e a pieno regime soltanto nella prima settimana di novembre. Si procede, intanto, con deroga per le gare del sabato pomeriggio.



Pericolo numero uno il centrovasca croato Kristijan Milakovic, ex Savona. Le calottine rossoverdi dovranno necessariamente limitare il suo raggio d’azione e l’imprevedibilità del serbo Drasko Gogov. Occhio a Michele Mezzarobba, difensore classe 2000, stesso anno di nascita di Massimo Di Martire. Spigolosa la formazione di Daniele Bettini.



Invita i suoi a tenere alta la concentrazione il tecnico Brancaccio. «Domani dobbiamo assolutamente essere bravi a restare in partita per tutti e quattro i tempi ma soprattutto non dobbiamo cadere in banali ingenuità, come accaduto nelle prime due giornate». Clima disteso alla vigilia. «Dobbiamo stare attenti e non lasciarci indurre in errore». Futili tentazioni (da evitare) che potrebbero condizionare il turno infrasettimanale (ore 20.30) alla Bruno Bianchi.

