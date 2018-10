di Diego Scarpitti

Potenza ed evidenza. Il Giuliano che affonda i giuliani. Al di là del gioco di parole, il Mattiello show va in onda al PalaCasoria. Due gol nella prima stagionale contro il Nuoto Catania, quattro reti e altrettanti assist contro il Trieste. Intuizioni da vero fuoriclasse per il numero 5 posillipino, che si scatena, inventa e schianta. Impartisce una memorabile lezione agli alabardati, mette fisico e muscoli, finalizza il gioco e crea bellezza. Elegance is an attitude. Poker e sorrisi non sul panno (rosso)verde ma in vasca. Most valuable player di giornata l’attaccante di Fuorigrotta classe ’92. «Siamo partiti un po’ contratti nel primo tempo. Poi abbiamo preso le misure agli avversari e siamo riusciti ad imporci in attacco e in difesa. Abbiamo mostrato il nostro valore. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e della nostra qualità».



Prestazione impeccabile dei napoletani in vetta alla classifica di serie A1 dopo tre giornate a punteggio pieno insieme al Brescia e alla Bpm Sport Management. «Sono molto contento delle quattro marcature di Simone Rossi, difensore valido e attaccante non improvvisato», sottolinea Mattiello, autore di passaggi smarcanti che hanno messo nella migliore condizione la calottina numero 8 di battere Oliva.



«Raccolti punti pesanti. Sono soddisfatto della vittoria e delle quattro realizzazioni, frutto della manovra collettiva. Complimenti ai miei compagni di squadra. Dobbiamo pensare al prossimo impegno contro la Lazio al Foro Italico e fare risultato in trasferta», avverte Rossi, artefice di una prestazione encomiabile. Il 13-7 contro la formazione di Bettini offre segnali positivi al tecnico Roberto Brancacci. «Avevo chiesto concentrazione, determinazione e il raggiungimento dell’obiettivo massimo. Ha funzionato la percentuale sull’uomo in più, elemento decisivo per l’esito finale. Desidero evidenziare la prova dei senatori, sempre più guida per i giovani che seguono il loro esempio: straordinario Tommi Negri, energico Paride Saccoia, concreto Simone Rossi, eccellente Giuliano Mattiello, generoso Luca Marziali».Concessa soltanto la prima frazione agli ospiti (2-3, 3-0, 5-2, 3-2), poi i padroni di casa sfoggiano il loro potenziale bellico. Da applausi la prima doppietta di Edoardo Manzi, che delizia il pubblico presente. Completano l’opera il capitano di Mergellina, due volte a bersaglio, e il centroboa Marziali. What else?

