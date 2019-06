Trionfo Posillipo: la Under 20 è campione d'Italia

Torna lo scudetto al Circolo Nautico Posillipo. Lo hanno conquistato i ragazzi della Under 20 che hanno vinto il titolo dopo la finale contro la Roma disputata a Viterbo. I rossoverdi allenati da Roberto Brancaccio si sono imposti per 11-8 ai rigori.

Questo il tabellino della gara:

POSILLIPO-ROMA NUOTO 11-8 dopo i rigori

Posillipo: Sudomlyak, Iodice, Di Martire Massimo 1, Orlandino, Silvestri 1, Napolitano, Parrella P., Gregorio, Di Martire Giampiero 5, Ricci 1, Bernardis, Parrella J. 1, Picca. All. Brancaccio.

Roma Nuoto: De Michelis, Ciotti 1, De Santis, Faraglia F. 3, Faraglia P. 1, Voncina 2, De Robertis 1, Di Paola, Lavini, Giliberti, Spione 1, Taraddei, Maiolatesi. All. Gatto R.

Arbitri: Brasiliano e Centineo.

Sequenza rigori: Di Martire M. gol, Voncina parato, Iodice gol, Spione parato, Gregorio gol, Ciotti palo.

Grande soddisfazione per la delegazione posillipina guidata dal Enzo Triunfo, Carlo Silipo e Giovanni Grieco. Nella squadra rossoverde ci sono due figli d'arte, Massimo e Giampiero Di Martire: papà Fulvio era stato campione d'Italia con il Settebello rossoverde negli anni '90. Alla squadra i complimenti dell'assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello.

