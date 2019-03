Premio «Il sognatore 2019» a Pino Porzio

Al pluridecorato della pallanuoto nazionale e internazionale Pino Porzio è andato il premio «Il Sognatore 2019», giunto alla quarta edizione, nel corso di una serata evento svoltasi a Napoli presso la location di Villa Domi. Il riconoscimento all'ex giocatore e allenatore partenopeo (con menzione speciale e consegna di una scultura del maestro Armando Jossa) è stato assegnato dal periodico napoletano «Lo Strillo», diretto da Annamaria Ghedina con il vicario Antonio D'Addio, nella sezione sport dedicata alla memoria di Mimì De Simone, fondatore e direttore della testata, nonchè ex redattore capo dei settimanali sportivi del Mattino, Sport Sud e Sport del Mezzogiorno.



Pino Porzio è tra gli allenatori europei di club più titolati di sempre e vanta uno straordinario palmarès: ha vinto infatti, complessivamente, nella sua carriera di giocatore e di allenatore, 47 titoli tra Olimpiadi, Mondiali, Europei, Coppa del Mondo, Giochi del Mediterraneo, Coppe dei Campioni, Supercoppe europee, Adriatic League, Coppe Comen, e ben 17 scudetti e 8 Coppe Italia. In particolare, tra il 2004 e il 2014 in 10 anni ha guidato da allenatore prima il Posillipo e poi il Pro Recco, raggiungendo sempre la finale in tutte le competizioni a cui ha partecipato: 30 finali su 30, centrando 25 vittorie. Ancor prima ha allenato Salerno, l'Ortigia e il Bogliasco, insomma una lunga e vastissima esperienza in panchina, e da ultimo anche come ct del Canada e dell'Acquachiara Napoli. Da giocatore invece, ha indossato la calottina del Posillipo in serie A per 16 anni, dal 1982 al 1998, in coppia con l'altro suo celebre fratello, Franco, vincendo praticamente tutto.

