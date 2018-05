Presentato il laboratorio per la formazione di nuovi dirigenti

È stato presentato questa mattina, presso la sede del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II, il progetto SOC.C.& R. (Sociologia, Calcio & Ragazzi), realizzato dal Dipartimento in collaborazione con il Napoli Femminile. Giunto al secondo anno di attività, il laboratorio per la formazione di nuovi dirigenti e operatori dello sport ha coinvolto in questa stagione sei sociologhe, coordinate dai professori Luca Bifulco, Luciano Brancaccio e Francesco Pirone.



Nel corso dell’incontro di questa mattina, aperto dal saluto della direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli studi di Napoli Federico II, Enrica Amaturo, Anna Granitto ha presentato, anche a nome di Raffaela D’Ambrosio, Barbara Parparcone, Marina Rania, Martina Russo e Rosalba Sarnataro, il lavoro svolto nel corso della stagione, che ha permesso di analizzare sul piano sociologico l’attività della società.



Partendo dall’analisi della composizione societaria, passando a quella delle strutture sportive, per finire all’aspetto tecnico, lo studio ha preso in esame a trecentosessanta gradi il lavoro di una società calcistica femminile di primo piano, coinvolgendo nell’analisi anche le famiglie, perno del sistema soprattutto a livello giovanile. L’incontro ha visto anche gli interventi di Riccardo Guarino, presidente del Napoli Femminile, Italo Palmieri, direttore generale del Napoli Femminile, e Mario Bocchetti, scrittore e autore del libro “Il rettangolo dei sogni”.

