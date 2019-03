Prima sconfitta, a testa alta, per lo Sporting Flegreo

di Eduardo Improta

La sfida tra le imbattute Cosma Vela Ancona e lo Sporting Flegreo è stata vinta dalla favorita squadra dell’olimpionica Francesca Pomeri, classe 1993, medaglia d’argento con il setterosa alle olimpiadi di Rio. Nell'anticipo del secondo turno di ritorno alla piscina del Passetto la Cosma Vela Ancona centra la nona vittoria consecutiva superando 10-7 il Flegreo secondo in classifica e allungando sulle puteolane, nell'attesa dei risultati di domani. Cosma sempre più prima al comando del girone sud, dunque, perché se domani i pronostici saranno rispettati la seconda sarà comunque a 5 punti, leadership confermata da una grande prova al cospetto della miglior squadra vista finora quest'anno al Passetto.

Partenza fortissima delle anconetane che vanno sul 3-0, 4-0 a inizio secondo tempo, e tengono il piede premuto sull'acceleratore fino a metà quarto tempo, fino cioè al 9-4 (+5 massimo vantaggio), sempre avanti, prima di subire il parziale ritorno della squadra di Ioannis Koinis. Nel primo tempo la Vela difende bene sul Flegreo e colpisce tre volte, due con la Altamura e una con la capitana Pomeri, che firma anche il 4-0 di inizio secondo tempo. Il Flegreo accorcia su rigore con la Sgrò, la Santini realizza in superiorità, le campane trovano ancora il bersaglio con la Vitiello e con la Sgrò nuovamente su rigore, la Pomeri rimette le doriche sul +3 al cambio di campo. E poi allunga la Quattrini, prima del gol della Sgrò del terzo tempo che ristabilisce il +3 per le doriche.

Nel quarto tempo le anconetane hanno ancora fame di gol e, nonostante diversi errori sotto porta, vanno a segno con la Quattrini e con la Ferretti (9-4), prima di subire il gol della Morvillo, quindi ancora la Pomeri, la Parisi in superiorità e la Morvillo fissano il risultato sul 10-7.



«La partita ha visto le due squadre equivalersi - commenta Ottorino Altieri, presidente della squadra flegrea - è stata un match molto combattuta, abbiamo fatto il possibile di concedere poco alle avversarie, nel complesso abbiamo giocato con saggezza, abbiamo ceduto ad un avversario forte ma a testa alta».

Il campionato è ancora lungo. Per il setterosa cosmico il sogno della promozione in serie A1 sembra più vicino alla realizzazione vista l’ottima stagione delle ragazze del coach Milko Pace che hanno disputato 11 gare vincendone 10 e pareggiata la gara d’andata nella vasca di Monterusciello con lo Sporting Flegreo, mantenendo tutt’ora il primo posto in classifica del girone Sud con punti 31. Il primo posto serve per accedere direttamente alla semifinale dei playoff per la promozione nella serie A1saltando il primo turno in cui si affrontano, incrociate, le seconde e terze dei due gironi. Molta attesa è per il match di oggi alle ore 15,15 alla piscina Nannini tra la squadra di casa Firenze Pallanuoto e la squadra partenopea Acquachiara Ati 2000. Il campionato si ferma per una giornata e riprenderà domenica 7 aprile.

