di Marta Ferraro

Il pugile nigeriano Efe Ajagba è stato protagonista della vittoria più rapida nella storia del pugilato durante l'incontro contro lo statunitense Curtis Harper disputato a Minneapolis negli Stati Uniti, secondo quanto si apprende da un video pubblicato su Youtube dal canale Premier Boxing Champions.



Nella registrazione, che è diventata presto virale, si vede come Harper non appena si sente il suono d'inizio dell'incontro decide di ritirarsi dal ring. In tal modo, tra lo stupore dei commentatori e dei sostenitori che lo hanno fischiato, Ajagba ha vinto la partita senza sferrare un solo pugno.







Secondo la giornalista Jordan Hardy, Harpen avrebbe abbandonato il match poiché «non viene remunerato adeguatamente e chiede rispetto». Intanto, il pugile nigeriano ha conseguito la vittoria dell'incontro grazie alla squalifica del suo avversario e resta imbattuto con un record di sei vittorie e nessuna sconfitta.

