Pugile manda ko l'avversario con una ginocchiata volante e lo prende in giro | Video

di Marta Ferraro

Il pugile americano Michael Page ha vinto l'evento Bellator 227 sull'irlandese Richard Kiely, in un incontro che è stato segnato nei giorni precedenti all'incontro da insulti e litigi reciproci.



L'irlandese, con tre vittorie e una sconfitta, ha affrontato l'incontro più difficile della sua breve carriera da professionista, tenendo conto del record del suo rivale: una sconfitta e 14 vittorie, 13 delle quali consecutive.





JUMPING KNEE FINISH!



Michael "Venom" Page stops rival Richard Kiely in the very first round. An incredible win for MVP.



Watch #BellatorDublin LIVE on Channel 5 🇬🇧 and Virgin Media 🇮🇪 pic.twitter.com/mmtctkloxS — Bellator Europe (@Bellator_Europe) 27 settembre 2019

Page, soprannominato Venom, giorni prima del match ha affermato di essere determinato a voler umiliare Kiely davanti al suo pubblico, per dimostrandogli «quanto valga poco». Questo venerdì i due si sono, finalmente, incontrati sul ring nella città natale di Kiely.Sebbene entrambi abbiano uno stile derivante dal kick boxing, il luogo non poteva eguagliare la velocità e l'esperienza di Page, noto per i suoi movimenti straordinari e unici. Per questo sono bastati a Page meno di tre minuti del primo round per porre fine all'incontro con Kiely.Con una clamorosa ginocchiata volante Page ha concluso il match, costringendo il giudice della gara a sospendere il combattimento. Page, poi, facendosi beffa dell'avversario ha cominciato a danzare per mettere in ridicolo il suo avversario.La rivalità e il comportamento dei due hanno indotto gli organizzatori dell'evento a adottare alcune misure nei loro confronti. Kiely ha ricevuto una multa 1.000 dollari per aver mostrato a Page il dito medio all'inizio dell'incontro, mentre Venom potrebbbe essere sanzionato per aver assunto un comportamento antisportivo sul ring, facendosi beffa del suo avversario.

