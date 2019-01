di Diego Scarpitti

Massimo risultato con il minimo sforzo. «Partita intelligente: bravi a gestire il vantaggio e a contenere gli avversari». Soddisfatto per la prova convincente dei suoi al Foro Italico, Roberto Brancaccio si complimenta con capitan Paride Saccoia e compagni. Bilancio del girone d’andata positivo: 23 punti e quarto posto in classifica. Dietro le corazzate Recco, Brescia e Bpm, il veliero rossoverde procede indisturbato la sua navigazione, sorpassando nuovamente Florentia e Quinto. Pratico ed essenziale, il Posillipo batte la Roma Nuoto 6-3 (0-2, 1-3, 0-0, 2-1). Dimostra sapienza la formazione napoletana nel prendere il largo e costruire il successo esterno. L’attaccante mancino Edoardo Manzi (nella foto di Manuel Schembri) si mette in luce con una doppietta e il greco Kopeliadis a 2’’ dalla sirena dell’intervallo lungo incide il suo nome nel tabellino marcatori (5-1). Blinda la porta Tommaso Negri nella terza frazione, attestandosi tra i migliori di giornata. E il 6-1 inflitto dai napoletani alla compagine di Roberto Gatto in avvio dell’ultimo periodo tronca definitivamente ogni possibilità di recupero da parte dei capitolini. Incolmabile davvero la forbice. Michele Lapenna e il centrovasca di Kotor Vjekoslav Paskovic dimezzano il gap ma non basta ad evitare la quinta sconfitta consecutiva. Vittoria preziosa al giro di boa per il Posillipo, che si presenterà sabato 19 gennaio alla piscina Scuderi contro il Catania dell’ex Nicola Cuccovillo. «Spero di recuperare presto Giuliano Mattiello e Gianluigi Foglio», tasselli importanti nell’intelaiatura costruita da Brancaccio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA