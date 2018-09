Ranking Wta, Halep sempre numero 1°, la Osaka sale al 7° posto

di Redazione Sport

La top-ten del Ranking Wta è guidata sempre da Simona Halep. La 26enne di Costanta, è in vetta per la 29esima settimana consecutiva con 2.086 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Da segnalare i best ranking di Caroline Garcia, che sale in quarta posizione, ma soprattutto quella della nuova regina di New York, Naomi Osaka, che guadagna in un colpo solo 12 posizioni, irrompe prepotentemente nell'élite mondiale e va ad accomodarsi al settimo posto. Guadagnano una posizione Angelique Kerber, che torna sul podio mondiale, ed Elina Svitolina, che risale al sesto posto, mentre perde 6 posti la vincitrice degli Us Open dello scorso anno, Sloane Stephens, che scende al numero 9. Stabili invece Petra Kvitova (n.5), Karolina Pliskova (n.8) e Jelena Ostapenko (n.10). Poche variazioni in casa Italia. La prima delle azzurre è sempre Camila Giorgi: la 26enne marchigiana guadagna cinque posizioni e risale al numero 35. Alle sue spalle ne guadagna due anche Sara Errani, che risale al numero 79. Fuori dalle top 100 perde 6 posti Martina Trevisan, ora numero 181.

© RIPRODUZIONE RISERVATA