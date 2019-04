di Diego Scarpitti

Vince il Latina Pallanuoto del napoletano Gianluca Cappuccio contro la Carpisa Yamamay Acquachiara, risponde a tono la capolista Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno. Sarà un testa a testa interessante tra giallorossi e nerazzurri per il primato del girone Sud a quattro giornate dalla fine della regular season. Alla Vitale si aggiudicano il derby campano Andrea Scotti Galletta e compagni, imponendosi 11-6 (3-1, 2-1, 3-1, 3-3) sulla Studio Senese Cesport. «La partita si è incanalata subito bene, siamo partiti forte e con il giusto approccio ci siamo portati sull’8 a 2», spiega il difensore in calottina numero 5 (nella foto di Manuel Schembri). I ragazzi di Matteo Citro dovranno recuperare, inoltre, la sfida contro il Cus Unime mercoledì 15 maggio. Al momento soltanto un punto divide in classifica le agguerrite concorrenti.



«E’ importante tenere alta la concentrazione, perchè a Roma, contro l’Arvalia 2007, non sarà un match facile». Superiorità numeriche sfruttate a dovere dai padroni di casa (3/4), diversamente dai partenopei (soltanto 2/7). «In bocca al lupo alla Cesport per la salvezza, con la speranza che a fine anno ognuno festeggi i propri obiettivi», conclude fiducioso il figlio d’arte, trascinatore della Rari Nantes. Solcano la differenza in acqua le doppiette di Michele Luongo, Gallozzi, Parrilli e Pica, tripletta, invece, per Gandini. Provano a colmare il gap Giacomo Saviano, Luigi Di Costanzo e Fabrizio Buonocore: non basta l’esperienza dei veterani per i gialloblu. Debutto per Luca Capitella, che rileva tra i pali Pasquale Turiello: esordio in prima squadra, voluto da Paolo Iacovelli, per il portiere 2003, protagonista con l’under 17 e prodotto del vivaio.



C’è già fermento per il derby di sabato prossimo a Casoria tra la formazione del presidente Giuseppe Esposito e i biancazzurri: in palio punti salvezza e non sono pochi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA