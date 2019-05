di Diego Scarpitti

C’è tanta Napoli in finale scudetto alla Bruno Bianchi di Trieste. A caccia del 33esimo scudetto della sua storia, il 14esimo consecutivo, la corazzata Pro Recco. Ratko Rudic, leggenda vivente della pallanuoto, schiererà l’attaccante Vincenzo Renzuto Iodice (1993) e il Golden Boy Alessandro Velotto (1995), entrambi partenopei, al primo anno con la calottina biancoceleste. Proverà a spezzare l'egemonia avversaria e ritrovare il titolo che manca ormai in bacheca da 16 anni, da dedicare certamente al compianto Piero Borelli, l’Associazione nuotatori Brescia. La Leonessa d’Italia, allenata da Sandro Bovo, eroe di Barcellona’92 (sulla panchina del Settebello sedeva proprio «il califfo delle piscine», definizione di Franco Esposito), dopo aver superato a fatica il Posillipo di Roberto Brancaccio, contrapporrà ai favoriti della vigilia il granitico pilastro Zeno Bertoli (1988), napoletano ed ex posillipino come il mancino siracusano Valentino Gallo (1985).



A dirigere il match tanto atteso quanto sentito Filippo Massimo Gomez, arbitro internazionale (diresse la finale femminile per il bronzo alle Olimpiadi di Rio nel 2016) e presidente del GUG Campania, insieme al romano Alessandro Severo. Classe 1962, di Monterusciello e di comprovata e longeva esperienza, Gomez (nella foto di Roberto Polverino) taglierà il traguardo delle 400 presenze in serie A1. «Grande soddisfazione aver infranto il muro dei «400» ed essere stato designato, per arbitrare l’atto conclusivo della Final Six 2019».



Telecronaca Rai Sport affidata al giornalista Dario Di Gennaro e commento tecnico ad un altro napoletano, il vicepresidente della Fin, Francesco Postiglione.



