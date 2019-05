di Diego Scarpitti

Recco-Posillipo confermato il risultato definitivo di 0-5 a tavolino. E’ quanto ha stabilito la Corte d'Appello della Federazione Italiana Nuoto, chiamata a decidere dopo l'annullamento della sentenza da parte Collegio di Garanzia del Coni. Non si rigiocherà, dunque, la seconda giornata di campionato tra biancocelesti e rossoverdi, non disputata per l’indisponibilità dell’impianto di Sori il 20 ottobre 2018. Eliminata la sanzione di mille euro a carico del club ligure.



A due giornate dal termine della regular season non sortirà modifiche la classifica della serie A1. Brescia al comando con 69 punti, Recco (nella foto di Manuel Schembri) al secondo posto, staccato di tre lunghezze. Se tali dovessero rimanere le posizioni alla data del 18 maggio, i lombardi allenati da Sandro Bovo saranno ammessi di diritto alla semifinale della Final Six, in programma dal 23 al 26 maggio alla Bruno Bianchi di Trieste, dove affronteranno la vincente tra Posillipo e la quinta classificata. Avversaria della compagine di Ratko Rudic, invece, la vincente tra Sport Management e la sesta in griglia.

