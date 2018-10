Recco-Posillipo: martedì il verdetto su vittoria a tavolino dei napoletani

I giudici sportivi della Federnuoto Mazzoni e Pascerini decidono martedì 23 sulla partita Pro Recco-Posillipo, non fatta disputare dagli arbitri sabato scorso perché non c'erano condizioni di sicurezza nell'impianto di Sori. In base alla decisione della coppia arbitrale il Posillipo dovrebbe avere la partita vinta a tavolino per 5-0 ma il presidente del club ligure Maurizio Felugo ha preannunciato ricorso, dichiarando di aver offerto la disponibilità per giocare la partita a Camogli il giorno successivo e chiedendo la ripetizione della gara.

