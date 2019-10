di Diego Scarpitti

Stefano batte Michele 4-1. Nella sfida familiare e clorata tra i fratelli Luongo prevale il più piccolo dei due e campione del mondo, come prevedibile. Secondo stop interno per la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, che cede alla furia dei campioni d’Italia del Recco 6-18 (2-8, 0-5, 3-1, 1-4). In una stracolma Simona Vitale, pur essendo mercoledì pomeriggio, il turno infrasettimanale appassiona i tantissimi amanti della pallanuoto nella città con patrono San Matteo.



Non capita tutti i giorni la possibilità di vedere da vicino i «galacticos» della waterpolo nazionale e internazionale e al contempo apprezzare una vera goleada. Vanno a segno anche i napoletani Vincenzo Renzuto Iodice, ex Posillipo, autore di un poker al pari di Luongo junior, e Alessandro Velotto, ex Canottieri e sempre inconfondibile Golden Boy.



All’intervallo lungo il tabellone riporta il parziale di 2-13 in favore dei Rudic boys. Rompe il digiuno di 10 minuti il centroboa croato Mislav Tomasic: la sua tripletta fa letteralmente deflagrare il pubblico di fede giallorossa. Falliscono, stranamente, dai cinque metri Aleksandar Ivovic e il pescarese Francesco Di Fulvio (tripletta insieme a Dusan Mandic). I due recchelini centrano il palo, vera novità di giornata. Capitan Andrea Scotti Galletta e soci si tolgono almeno lo sfizio di vincere la terza frazione di gioco (3-1), una piccola soddisfazione per la neopromossa del tecnico Citro.



«È stato bello incontrare Mik e tutta la sua famiglia a Salerno. Ci ha accolto un grande pubblico e di questo ne siamo felici. La partita è stata divertente con qualche gesto tecnico bello. Credo che il Salerno in casa possa costruire il suo fortino, per raggiungere una tranquilla salvezza», spiega il goleador di Chiavari, Stefano Luongo. «Pronostico rispettato, Stezza ha avuto più occasiona da gol. Va bene così», conclude Michele.



Prima del match, l’associazione «Amici Rari», che sostiene le attività del club presieduto da Enrico Gallozzi, ha premiato con una targa ricordo il Recco, per celebrare lo storico incontro in A1.



Sabato 26 ottobre ore 17 il super derby alla Scandone tra Posillipo e Salerno.







