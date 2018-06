Canottaggio, la sfida tra Cambridge e Oxford nella Reggia di Caserta

di Gianluca Agata

La sfida si ripete con i leoni di sua maestà britannica che, a distanza di un anno, si ritroveranno nella vasca dei delfini della Reggia di Caserta per la più classica delle regate di canottaggio, quella Oxford-Cambridge che da sempre riscuote successo, interesse e ammirazione. Vuoi per i colori dei due equipaggi, vuoi per la storia che trasudano i due armi. L’anno scorso fu cappotto: 2-0 per l’equipaggio di Cambridge che vinse la Reggia Challenge Cup battendo al meglio delle tre regate i cugini di Oxford in una Boat Race che ormai gira per il mondo. Quest’anno si ripete, stesso scenario, cambia l’orario. La manifestazione è stata presentata nei giorni scorsi a Roma presso il Circolo Aniene: oltre al presidente Massimo Fabbricini, sono intervenuti il presidente della Federcanottaggio Giuseppe Abbagnale, il presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale Emmanuele Francesco Maria Emanuele, l’amministratore delegato della Coni Servizi Alberto Miglietta e il vicepresidente vicario del Coni Franco Chimenti.

