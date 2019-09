Dopo la brutta sconfitta con la Serbia, la Nazionale femminile di pallavolo azzurra si rialza subito e si mette al collo la medaglia di bronzo agli Europei. La squadra di Davide Mazzanti, vicecampione del mondo, dopo il ko in semifinale contro le campionesse del mondo in carica, si è imposta ad Ankara, per 3-0 (25-23, 25-20, 26-24) sulla Polonia nella finale per il terzo posto. Alle 18.30 si giocherà la gara per il titolo tra le campionesse europee e mondiali in carica della Serbia e le padrone di casa della Turchia.

