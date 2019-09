di Francesca Monzone

Il mondiale in Gran Bretagna si apre con l’oro dell’Olanda nella staffetta mista, con l’Italia quarta, che ha lottato fino alla fine per il podio. L’argento è andato alla Germania che ha chiuso davanti alla Gran Bretagna bronzo.

Il primo giorno di gare non ha lasciato troppo spazio alla fantasia e l’Olanda, favorita per la vittoria, non ha deluso le aspettative, percorrendo i 28 chilometri di gara, in 38'28". L’Italia è stata sfortunata. Hanno corso benissimo gli azzurri in questa prova mista e la medaglia sembrava possibile, ma alla fine sono arrivati con un ritardo di 56”. A rovinare tutto c’è stata la foratura della Longo Borghini nel finale e inutile ogni tentativo di rimonta. I tecnici azzurri sono comunque soddisfatti e iniziare con un quarto posto, vuol dire essere tra le nazionali più competitive.



🚨

Puncture for Elisa Longo Borghini🇮🇹!



Bad luck for the Italians who had gone through the previous split with the fastest time. #Yorkshire2019 pic.twitter.com/tAYTIZWDYk — UCI (@UCI_cycling) September 22, 2019

La formazione azzurra che in questa prova aveva vinto il bronzo agli scorsi europei era formata da: Elia Viviani, Edoardo Affini e Davide Martinelli, per il terzetto maschile e da Elisa Longo Borghini, Elena Cecchini e Tatiana Guderzo, per quello femminile. Domani al via le prove contro il tempo, dove ad esordire saranno le categorie juniores uomini e donne. Intanto mentre Trentin si è aggiudicato l’ultima vittoria premondiale al Trofeo Matteotti, Cassani ha sciolto il nome sulla prima riserva. Sarà Sbaragli a sedere in panchina ed entro giovedì verrà comunicato anche il nome della seconda riserva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA