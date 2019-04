Manca l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo Marco Cecchinato. L'azzurro, numero 16 del ranking mondiale e 11/a testa di serie, si è arreso all’argentino Guido Pella, numero 35 della classifica Atp con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 dopo 2 ore e 14 minuti di gioco. Il siciliano, che si era aggiudicato tre dei quattro precedenti, compreso l’ultimo in semifinale a Buenos Aires, lo scorso febbraio, può recriminare soprattutto per l'andamento del primo set, nel quale si era ritrovato avanti 4-1 con la palla per il 5-1, ma ha subito la rimonta dell'argentino che ha infilato cinque game di fila, portando a casa il parziale.



Negli altri match il russo Daniil Medvedev, numero 14 del mondo e 10 del seeding, ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 8 del ranking Atp e sesta testa di serie, con il punteggio di 6-2 1-6 6-4 in un'ora e tre quarti di gioco.

