Fabio Fognini stacca il pass per i quarti di finale dell'Atp 500 di Basilea. Il tennista ligure, ancora in corsa per un posto alle Atp Finals di Londra, ha battuto in due set l'australiano Alexei Popyrin col punteggio di 6-2 6-4. L'azzurro al prossimo turno affronterà il vincente del match tra i serbi Laslo Djere e Filip Krajinovic.



