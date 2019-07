Wimbledon ha la sua prima finalista: è l'ex numero del mondo e settima giocatrice del seeding Simona Halep che nel primo match della giornata ha letteralmente travolto l'ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 8 dello slam londinese. La romena ha lasciato all'avversaria appena 4 game: un 6-1 6-3 confezionato in appena un'ora e 14 minuti che lancia la Halep verso la sua prima finale sull'erba, la quinta in un torneo dello Slam con un bilancio non proprio da incorniciare. Solo una vittoria, al Roland Garros 2018, a fronte di tre ko (sempre a Parigi nel 2014 e nel 2017 e agli Australian Open 2018).



In finale Simona troverà Serena Williams che torna in finale a 12 mesi dalla sconfitta del 2018 contro Angelique Kerber. L'ex numero uno del mondo ha travolto 6-1 6-2 la ceca Barbora Strycova, che inseguiva a 33 anni la sua prima finale in uno Slam. Sarà invece l'americana a giocare per interrompere il digiuno di Major che dura dagli Australian Open 2017, ovvero da prima della maternità. Per la Williams sarà la finale Slam numero 32, importante per due motivi: perché le permette di superare il record di Martina Navratilova come giocatrice più "anziana" a raggiungere una finale Slam e perché, in caso di vittoria, eguaglierebbe il record dei 24 Major vinti di Margaret Court.



