Seconda vittoria nella World Cup per l'Italvolley maschile che questa mattina ha battuto 3-0 (25-19, 25-21, 25-18) la Tunisia nel penultimo match della prima fase. Domani gli azzurri chiuderanno le partite in programma a Fukuoka con la sfida contro i campioni del mondo della Polonia alle ore 5.30 italiane prima del trasferimento a Hiroshima dove da mercoledì 9 in poi affronteranno le altre avversarie.



Quella odierna è stata una gara ben giocata dagli azzurri scesi in campo in maniera ordinata e bravi a mantenere costantemente la calma contro un avversario non irresistibile ma che ha comunque giocato generosamente tentando di arginare l’organizzazione di gioco del sestetto tricolore. Piano e compagni da parte loro, seppur con qualche sbavatura, hanno dimostrato una certa superiorità in tutti i fondamentali, servendo abbastanza bene e facendo la differenza soprattutto a muro. Per quando riguarda le formazioni l’Italia è partita con Sbertoli in palleggio, Nelli opposto, Lavia e Cavuto schiacciatori, Piano e Candellaro centrali e Balaso libero. La Tunisia allenata dall’italiano Giacobbe è stata schierata con Khaled in palleggio, Nagga sulla sua diagonale, Mohamed Ali Ben Othmen Miladi e Ismail Moalla schiacciatori, Selim Mbareki e Mohamed Ayech i centrali e Saddem Hmissi libero.

