World Tour Finals, Lupo-Nicolai e Rossi-Carambula passano la fase a gironi

Torneranno sulla sabbia oggi le coppie azzurre Lupo-Nicolai e Rossi-Carambula, anche se per sapere quando bisognerà attendere il termine delle gare della fase a gironi. Alle Rome Beach Volley Finals gli italiani, dopo i primi match, si sono guadagnati il passaggio alla fase a eliminazione diretta, anche se non direttamente agli ottavi di finale.



Ieri la giornata di Daniele Lupo e Paolo Nicolai si è chiusa con la sconfitta contro gli statunitensi Crabb-Gibb 1-2 (21-23, 21-17, 8-15), che così si sono guadagnati il primo posto nella Pool A. La coppia tricolore in precedenza aveva superato i messicani Ontiveros/Virgen, sempre per 2-1.



«Stavamo giocando benissimo, poi abbiamo iniziato a fare troppi errori e gli statunitensi ne hanno approfittato – ha raccontato Lupo - A tratti stiamo mostrando un ottimo livello, ci manca solo un po' di continuità ma siamo sulla buona strada».



Esordio con vittoria anche per Adrian Carambula ed Enrico Rossi, che hanno avuto la meglio su Crabb-Bourne 2-0 (21-13, 21-13). La coppia italiana, però, ha comunicato il forfait per il secondo match contro i norvegesi neocampioni europei Mol-Sorum, a causa di un attacco febbrile che ha colpito Rossi.

