Roland Garros, sorpresa Caruso: batte Simon e approda al terzo turno

Ottima prestazione di Salvatore Caruso che continua a stupire qualificandosi a sorpresa al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Parigi. Il siciliano, numero 147 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, sconfigge nettamente il francese Gilles Simon, numero 33 del ranking Atp e 26 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-4 in due ore e 18 minuti.



Tutto facile per Novak Djokovic al torneo di Parigi. Il numero uno al mondo ha battuto in tre set col punteggio di 6-1, 6-4, 6-3 lo svizzero Henri Laaksonen, numero 104 del mondo. Al prossimo turno Djokovic incontrerà l'azzurro Salvatore Caruso



Dominic Thiem approda al terzo turno del Roland Garros, l'austriaco, numero 4 del mondo e del seeding, sconfigge il kazako Alexander Bublik, numero 91 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-7 (6-8), 6-3, 7-5 in due ore e mezza di gioco.



Anche Naomi Osaka approda a fatica al terzo turno del Roland Garros, la giapponese, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera in rimonta la bielorossa Victoria Azarenka, numero 43 del ranking Wta, con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3 in due ore e 50 minuti.

