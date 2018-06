Roland Garros, Cecchinato cede in tre set: Thiem in finale

di Guido Frasca

Stop in semifinale, ma la favola resta. Marco Cecchinato è stato capace di riportare l'Italia del tennis maschile così in alto al Roland Garros e in uno Slam dopo 40 lunghi anni: tanto era passato dalla semifinale del 1978 di Corrado Barazzutti. Il 25enne palermitano, che da lunedì sarà numero 27 da Atp (era 72 ad inizio torneo) si è arreso in tre set all’austriaco Dominic Thiem, settima testa di serie, con già due semifinali di fila alle spalle a Parigi: 7-5 7-6 (10) 6-1 il punteggio sul Philippe Chatrier dopo in due ore e 17 minuti. Il 24enne di Wiener Neustadt ha centrato la sua prima finale Slam.



A Cecchinato, che nel corso del torneo era stato capace di eliminare nell'ordine Carreno Busta, Goffin e Djokovic, non è riuscita l'ennesima impresa di un torneo straordinario. Dopo 16 anni, a Parigi tornavano in semifinale due tennisti con il rovescio a una manor: nel 2002 furono gli spagnoli Costa e Corretja, oggi tocca a Cecchinato e Thiem. L'austriaco è partito meglio sfruttando l'evidente emozione del siciliano, che mai prima aveva giocato sul Philippe Chatrier. Subito 2-0 per l'austriaco, ma Cecchinato è stato bravo a recuperare fino al 4-4. Decisivi l'11esimo e il 12esimo game, in cui Thiem ha alzato notevolmente il livello. Ma il match si è di fatto deciso nell'infinito tie break del secondo parziale, con una serie di emozioni incredibili. Thiem è salito sul 6-3, ma Marco hanno annullato i tre set point. Poi ne ha avuto altrettanti sul 7-6, 8-7 e 10-9. In particolare sul secondo l'austriaco il rovescio in back dell'austriaco ha toccato appena la riga. sul 10-10 la svolta: 11-10 per Thiem e poi 12-10 su un diritto lungo linea out dell'azzurro.



La sfida di fatto si è chiusa su quel punto: pretendere una rimonta sotto due set a zero sarebbe stato davvero troppo. «Thiem è il numero due sulla terra rossa, davanti c'è solo Nadal», ha sottolineato Cecchinato, uscito tra gli applausi convinti degli spettatori del Philille Chatrier.

