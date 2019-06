Federer in semifinale contro Nadal, ​Fognini è decimo nella classifica Atp

Roger Federer sconfigge Wawrinka in quattro set, dopo circa un'ora di interruzione la pioggia che si è abbattuta su rosso del Roland Garros, e vola in semifinale. Il successo di Roger consente a Fognini di salire in decima posizione della classifica generale Atp. Non succedeva dai tempi in cui Barazzutti aveva toccato il settimo posto.



È Rafael Nadal ha sconfitto in tre set il giapponese Kei Nishikori col punteggio di 6-1, 6-1, 6-3, dopo un'interruzione per pioggia nella terza partita, e si prepara ad affrontare uno tra Roger Federer e Stan Wawrinka. LA prossima semifinale vedrà davanti Roger Federer e Rafa Nadal.

