Madison Keys è la prima semifinalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Parigi. La statunitense, numero 13 del mondo e del seeding, supera la kazaka Yulia Putintseva, numero 98 del ranking Wta, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-4 in un'ora e 24 minuti.



Sloane Stephens è in semifinale al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Parigi. La statunitense, numero 10 del mondo e del seeding, supera la russa Daria Kasatkina, numero 14 del ranking Wta e del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e 10 minuti. Stephens affronterà in semifinale la connazionale Madison Keys, numero 13 del mondo e del seeding.



© RIPRODUZIONE RISERVATA