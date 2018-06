Roland Garros, Nadal in semifinale ma cede il primo set del torneo

Rafael Nadal cede il primo set del torneo ma raggiunge comunque la semifinale del Roland Garros, seconda prova stagione del Grande Slam, in corso di svolgimento a Parigi. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, batte l'argentino Diego Schwartzman, numero 12 del ranking Atp e 11 del seeding, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 in tre ore e 42 minuti.



Juan Martin Del Potro si è qualificato per le semifinali del Roland Garros. L'argentino, testa di serie n. 5 dello Slam parigino, ha sconfitto il croato Marin Cilic, n.3 del seeding, in 4 set con il punteggio di 7-6 (7-5) 5-7 6-3 7-5. Il match era stato sospeso ieri per pioggia. Prossimo avversario di Del Potro sarà lo spagnolo Rafael Nadal. L'altra semifinale vedrà di fronte Marco Cecchinato e l'austriaco Dominic Thiem.

© RIPRODUZIONE RISERVATA