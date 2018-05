di Guido Frasca

Le regine rispondono “presente”. Il Roland Garros femminile riabbraccia Serena Williams. Scesa al numero 451 della classifica dopo lo stop per la maternità, non è testa di serie e gioca con il ranking protetto. La 37enne statunitense, campionessa a Parigi nel 2002, 2013 e 2015, ha debuttato battendo per 7-6 (4) 6-4 la mancina ceca Kristyna Pliskova, numero 70 Wta e sorella gemella della top ten Karolina. L'incognita riguarda le condizioni, ma quelle le scopriremo nei prossimi giorni. Da rivedere la mise un total-black con una fascia rossa in vita, che non è certo l’ideale per nascondere qualche chilo di troppo.



Esordio positivo anche per Garbine Muguruza e Maria Sharapova. La spagnola, numero 3 del seeding e campionessa dell’edizione 2016, ha sconfitto per 7-6 (5) 6-2 un’altra ex campionessa del torneo, la russa Svetlana Kuznetsova, numero 43 Wta. La siberiana, 28esima testa di serie, ha battuto per 6-1 4-6 6-3 l’olandese Richel Hogenkamp, numero 133 Wta e proveniente dalle qualificazioni. La Sharapova, dopo essere stata in vantaggio di un set e di un break, ha rischiato nel parziale decisivo, quando si è ritrovata sotto 3-0 prima di infilare sei game consecutivi.

