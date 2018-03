di Gianluca Agata

Centodiciassette leggende dello sport italiano riecheggiano nella memoria del parco del Foro Italico. Non ultimo Massimiliano Rosolino, campione e personaggio del nuoto azzurro, che ha visto svelare la sua personale mattonella questa mattina nel corso della cerimonia organizzata dal Coni per omaggiare del prestigioso riconoscimento anche altre quattro glorie dello sport come Paolo Maldini (presente alla cerimonia), il pallavolista Samuele Papi, il ciclista Ercole Baldini e il mezzofondista Luigi Beccali.



Sulla Walk of Fame che si sviluppa percorrendo viale delle Olimpiadi al Foro Italico, vi sono anche altri protagonisti del mondo acquatico come i pallanotisti Alessandro Campagna, Eraldo Pizzo, Gianni De Magistris, Francesco Attolico, Mario Fiorillo e Cesare Rubini (pallanuoto/basket), i nuotatori Giorgio Lamberti, Novella Calligaris e Domenico Fioravanti e il tuffatore Klaus Dibiasi. "E' un onore che ripaga di tutti i sacrifici sostenuti per arrivare fin qui - dichiara Max accompagnato dal papà Salvatore, dalla compagna Natalia Titova e dalla figlia Sofia - Sinceramente ci speravo; probabilmente il motivo che questo giorno sia giunto solo oggi è che non ho mai dichiarato ufficialmente di terminare l'attività e infatti non ho ancora smesso (ride, ndr). Ora mi dedico al triathlon ed è comunque un modo per tenermi in forma e curare il benessere psicofisico. A tutti i ragazzi dico che, al di là dei mezzi a disposizione, serve sempre una grande forza psicologica e fisica per arrivare ai massimi livelli e questo riconoscimento ne è la testimonianza".



Mr. 60 medaglie internazionali. Campione olimpico a Sydney 2000 nei 200 misti, nonché argento nei 400 stile libero e bronzo nei 200 stile libero, bronzo con la staffetta 4x200 ai Giochi di Atene 2004. Campione mondiale nei 200 misti a Fukuoka 2001 dove completa il grande slam dando seguito al titolo europeo conquistato a Helsinki 2000. In totale un oro, un argento e 2 bronzi olimpici; un oro, 3 argenti e un bronzo mondiale in vasca lunga e un oro, 2 argenti e 7 bronzi in corta; 7 ori, 8 argenti e 6 bronzi europei e 7 ori, 8 argenti e 5 bronzi in corta. Oltre 40 titoli italiani e medaglie a Giochi del Mediterraneo (5-3-0), Goodwill Games (1-0-1) ed europei giovanili (4-2-0). In carriera partecipa a quattro edizioni olimpiche, esordendo ad Atlanta nel 1996 dove disputa tre finali piazzandosi al sesto posto nei 200, 400 e 4x200 stile libero. Nuota per il gruppo sportivo dei Carabinieri e per Circolo Canottieri Napoli, Larus Nuoto, Circolo Nautico Posillipo e Nuotatori Milanesi. Rosolino, che compirà 40 anni il prossimo 11 luglio, è legato a Natalia Titova e ha due figlie: Sofia Nicole (6 anni) e Vittoria Sydney (5); attualmente è testimonial della Federnuoto, oltre che volto noto nell'ambito dello spettacolo e della pubblicità.

