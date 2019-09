Coppa con sorpresa: l'Uruguay 19esimo nel ranking batte le Fiji

di Christian Marchetti

In un pomeriggio a Kamaishi, i pronostici vengono disintegrati e viene aggiunto un ulteriore motivo per ripensare il ranking mondiale, così come del resto chiedono in molti ai piani alti della federazione internazionale. L'Uruguay numero 19 di quel ranking non ci sta a vestire i panni di vittima sacrificale della pool D del Mondiale e batte le Fiji (numero 10!) 27-30 al termine di un match da pazzi. Pazza soprattutto la squadra isolana guidata da John McKee: subisce tutto quello che può subire in mischia (e non è una novità), getta via palloni d'oro in attacco e, colpa la scarsa precisione dalla piazzola di Matavesi (2 trasformazioni e un piazzato sbagliato) e Volavola (2 trasformazioni), lascia sul campo la bellezza di 11 punti. Punti in classifica: Uruguay 4, Fiji 2 per via del doppio bonus offensivo/difensivo visto che di mete il team dell'arcipelago ne mette a segno 5.



Eroe di giornata per i Teros di un felicissimo e bravissimo Esteban Meneses è l'apertura Felipe Berchesi, il quale tranquillizza, imposta, fa ragionare i sudamericani e chiude la sua performance con 15 punti al piede. Uruguay avanti 24-12 all'intervallo e bravo a reagire prima alla meta di Dolokoto, con quella di Arata, poi alla segnatura di Mawi, con gli affondi di Diana e Cat.



Fiji in versione seven nella ripresa: parola esclusivamente ai trequarti e solite gambe e mani guizzanti. Le precisione? Un dettaglio, è tutta "gioia" e rivoluzione. Mete di Ratuniyarawa e due di Matawalu, l'ultima delle quali dopo il gong. Insufficienti, visto che dall'altra parte Berchesi infila i pali nei momenti chiave (per il momentaneo 27-17 e il 30-22 a 5 minuti dalla fine). L'Uruguay, al suo esordio nella Coppa del Mondo giapponese, ha già vinto il suo Mondiale.



E noi siamo già proiettati a domani, 26 settembre. Oltre a Italia-Canada, che aprirà il programma alle 9.45 italiane da Fukuoka (diretta Rai2 dalle 9.35), c'è quell'Inghilterra-Stati Uniti nato sotto il segno della gaffe. "Affronteremo una squadra che giocherà con i fucili spianati come se fossero 15 Donald Trump", ha detto l'altro giorno il ct dei britannici Eddie Jones. Complimenti per l'eleganza e la diplomazia.





IL PALINSESTO DELLA RAI



26 settembre – Italia - Canada – Ore 9:35 (Rai2)

29 settembre – Australia - Galles – Differita ore 17:20 (RaiSport + HD)

4 ottobre – Sudafrica - Italia – Ore 11:35 (Rai2)

5 ottobre – Inghilterra - Argentina – Ore 9:45 (RaiSport + HD)

12 ottobre – Nuova Zelanda - Italia – Ore 6:35 (Rai2)

12 ottobre – Inghilterra - Francia – Ore 10 (RaiSport + HD)

19 ottobre – Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)

19 ottobre – Quarti di finale – Ore 12:05 (RaiSport + HD)

20 ottobre – Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)

20 ottobre – Quarti di finale – Ore 12:05 (RaiSport + HD)

26 ottobre – Semifinale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)

27 ottobre – Semifinale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)

1 novembre – Finale 3/4 posto – Ore 9:50 (RaiSport + HD)

2 novembre – Finale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)





RISULTATI



Fase preliminare

1 Ven 20 Sett A Giappone - Russia 30-10 Tokyo Stadium

2 Sab 21 Sett D Australia - Fiji 39-21 Sapporo Dome

3 Sab 21 Sett C Francia - Argentina 23-21 Tokyo Stadium

4 Sab 21 Sett B Nuova Zelanda - Sudafrica 23-13 International Stadium Yokohama

5 Dom 22 Set B Italia - Namibia 47-22 Hanazono Rugby Stadium

6 Dom 22 Sett A Irlanda - Scozia 27-3 International Stadium Yokohama

7 Dom 22 Sett C Inghilterra - Tonga 35-3 Sapporo Dome

8 Lun 23 Sett D Galles - Georgia 43-14 City of Toyota Stadium

9 Mar 24 Sett A Russia - Samoa 9-34 Kumagaya Rugby Stadium

10 Merc 25 Sett D Fiji - Uruguay 27-30 Kamaishi Recovery Memorial Stadium

11 Gio 26 Sett B Italia - Canada 9:45 Fukuoka Hakatanomori Stadium

12 Gio 26 Sett C Inghilterra - Stati Uniti 12:45 Kobe Misaki Stadium

13 Sab 28 Sett C Argentina - Tonga 6:45 Hanazono Rugby Stadium

14 Sab 28 Sett A Giappone - Irlanda 9:15 Shizuoka Stadium Ecopa

15 Sab. 28 Sett B Sudafrica - Namibia 11:45 City of Toyota Stadium

16 Dom 29 Sett D Georgia - Uruguay 7:15 Kumagaya Rugby Stadium

17 Dom 29 Sett D Australia - Galles 9:45 Tokyo Stadium

18 Lun 30 Sett A Scozia - Samoa 12:15 Kobe Misaki Stadium

19 Mer 2 Ott C Francia - Stati Uniti 9:45 Fukuoka Hakatanomori Stadium

20 Mer 2 Ott B Nuova Zelanda - Canada 12:15 Oita Stadium

21 Gio 3 Ott D Georgia - Fiji 7:15 Hanazono Rugby Stadium

22 Gio 3 Ott A Irlanda - Russia 12:15 Kobe Misaki Stadium

23 Ven 4 Ott B Sudafrica - Italia 11:45 Shizuoka Stadium Ecopa

24 Sab 5 Ott D Australia - Uruguay 7:15 Oita Stadium

25 Sab 5 Ott C Inghilterra - Argentina 10:00 Tokyo Stadium

26 Sab 5 Ott A Giappone - Samoa 12:30 City of Toyota Stadium

27 Dom 6 Ott B Nuova Zelanda - Namibia 6:45 Tokyo Stadium

28 Dom 6 Ott C Francia - Tonga 9:45 Kumamoto Stadium

29 Mar 8 Ott B Sudafrica - Canada 12:15 Kobe Misaki Stadium

30 Mer 9 Ott C Argentina - Stati Uniti 6:45 Kumagaya Rugby Stadium

31 Mer 9 Ott A Scozia - Russia 9:15 Shizuoka Stadium Ecopa

32 Mer 9 Ott D Galles - Fiji 11:45 Oita Stadium

33 Ven 11 Ott D Australia - Georgia 12:15 Shizuoka Stadium Ecopa

34 Sab 12 Ott B Nuova Zelanda - Italia 6:45 City of Toyota Stadium

35 Sab 12 Ott C Inghilterra - Francia 10:15 International Stadium Yokohama

36 Sab 12 Ott A Irlanda - Samoa 12:45 Fukuoka Hakatanomori Stadium

37 Dom 13 Ott B Namibia - Canada 5:15 Kamaishi Recovery Memorial Stadium

38 Dom 13 Ott C Stati Uniti - Tonga 7:45 Hanazono Rugby Stadium

39 Dom 13 Ott D Galles - Uruguay 10:15 Kumamoto Stadium

40 Dom 13 Ott A Giappone - Scozia 12:45 International Stadium Yokohama



CLASSIFICHE

(Tra parentesi la differenza punti)



Pool A: Samoa 5 (+25), Irlanda 5 (+24), Giappone 5 (+20), Scozia 0 (-24), Russia* 0 (-45). *una partita in più.

Pool B: ITALIA 5 (+25), Nuova Zelanda 4 (+10), Canada 0, Sudafrica 0 (-10), Namibia 0 (-25).

Pool C: Inghilterra 5 (+32), Francia 4 (+2), Stati Uniti 0, Argentina 1 (-2), Tonga 0 (-32).

Pool D: Galles 5 (+29), Australia 5 (+18), Uruguay 4 (+3), Figi* 2 (-29), Georgia 0 (-29). *una partita in più.





Quarti di Finale

41 Sab 19 Ott – QF1: 1 Pool C - 2 Pool D 9:15 Oita Stadium

42 Sab 19 Ott – QF2: 1 Pool B - 2 Pool A 12:15 Tokyo Stadium

43 Dom 20 Ott – QF3: 1 Pool - 2 Pool C 9:15 Oita Stadium

44 Dom 20 Ott – QF4: 1 Pool - 2 Pool B 12:15 Tokyo Stadium



Semifinali

45 Sab 26 Ott – SF1: QF1 - QF2 10:00 International Stadium Yokohama

46 Dom 27 Ott – SF2: QF3 - QF4 10:00 International Stadium Yokohama



Finali

47 Ven 1 Nov – Finale terzo posto 10:00 Tokyo Stadium

48 Sab 2 Nov – Finale 10:00 International Stadium Yokohama

