TOYOTA La partita Italia-Nuova Zelanda dei Mondiali di rugby cancellata per il tifone Hagibis: per evitare di esporre spettatori e organizzatori ai rischi del ciclone in arrivo sulla costa orientale del Giappone non verrà giocato il match previsto per sabato 12 ottobre al Toyota Stadium alle 6.45 ora italiana. Cancellata anche Inghilterra-Francia.

Furioso il capitano Sergio Parisse: «Se la partita fosse stata importante per la Nuova Zelanda si sarebbe trovato il modo di giocare». In lacrime, all'annuncio avvenuto durante l'allenamento del mattino, Leonardo Ghiraldini che sarebbe tornato in campo dopo aver recuperato in maniera prodigiosa da un terrificante infortunio a un ginocchio patito durante il Sei Nazioni: a Leo, che potrebbe chiudere in questa maniera una brillante carriera in azzurro, i medici avevano detto che sarebbe servito almeno un anno, ma lui ce l'aveva fatta in metà del tempo a costo di allenamenti durissimi.

Terreo anche Alessandro Zanni, l'ultimo dei tre senatori azzurri al mondiale giapponese che avrebbe voluto dire addio alla nazionale affrontando gli All Blacks.









