«Abbiamo rispetto per la Russia, squadra che di certo non regalerà nulla sul campo». Il capitano Sergio Parisse, nella conferenza stampa a conclusione dell'allenamento di rifinitura, ha parlato degli avversari che attendono l'Italia domani pomeriggio (ore 18.25, diretta Rai 2) nel Cattolica Test Match in programma allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, secondo appuntamento in preparazione del mondiale di rugby che si svolgerà in Giappone (20 settembre-2 novembre).



Il pronostico è tutto per l'Italia, 13a nel ranking mondiale, sette posizioni avanti rispetto agli avversari.



«Sarà importante per testare in che condizioni siamo - ha aggiunto il capitano azzurro - sia dal punto di vista fisico sia tecnico, visto che giocheremo contro un avversario che non siamo abituati ad affrontare. Sarà l'ultima chance per Conor O'Shea e tutto lo staff per scegliere i 31 giocatori che andranno al Mondiale».



Cattolica Test Match Italia-Russia

Stadio Riviera delle Palme

Calcio d'inizio ore 18.25

Diretta Rai2 (commento Andrea Fusco e Andrea Gritti)



Le formazioni

Italia: 15 Jayden Hayward, 14 Mattia Bellini, 13 Michele Campagnaro, 12 Luca Morisi, 11 Matteo Minozzi, 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi, 8 Sergio Parisse (cap.), 7 Jake Polledri, 6 Abraham Steyn, 5 Federico Ruzza, 4 David Sisi, 3 Tiziano Pasquali, 2 Luca Bigi, 1 Andrea Lovotti

A disp. 16 Federico Zani, 17 Simone Ferrari, 18 Marco Riccioni, 19 Alessandro Zanni, 20 Sebastian Negri, 21 Callum Braley, 22 Carlo Canna, 23 Edoardo Padovani



All. Conor O'Shea



Russia: 15 Vasily Artemyev (cap.), 14 German Davydov, 13 Vladimir Ostrouhsko, 12 Dmitry Gerasimov, 11 Kirill Golosnitsky, 10 Ramil Gaisin, 9 Dmitry Perov, 8 Viktor Gresev, 7 Tagir Gadzhiev, 6 Nikita Vavilin (Sale Sharks), 5 Andrei Ostrikov, 4 Andrei Garbuzov, 3 Kirill Gotovtsev, 2 Stanislav Selsky, 1 Valery Morozov (Sale Sharks)

A disp. 16 Evgeny Matveev, 17 Andrei Polivalov, 18 Vladimir Podrezov,19 Bogdan Fedotko, 20 Vitaly Zhivatov, 21 Vasily Dorofeev, 22 Yuri Kushnarev, 23 Vladislav Sozonov



All. Lyn Jones



I prossimi test match



Francia v Italia, 30 Agosto. Parigi ore 21.10 (Rai2)



Inghilterra v Italia, 6 settembre. Newcastle ore 20.45 (SkySport)





Rugby World Cup, Giappone 2019



Italia- Namibia, 22 settembre. Osaka, 14.15 locali (7.15 in Italia) (tutti i match diretta Rai)



Italia-Canada, 26 settembre. Fukuoka, 16.45 locali (9.45 in Italia)



Sudafrica-Italia, 4 ottobre. Shizuoka, 18.45 locali (11.45 in Italia)



Nuova Zelanda-Italia, 12 ottobre. Toyota City, 13.45 locali (6.45 in Italia)

