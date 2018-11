L'Italia cancellata dall'Irlanda Soldier Field di Chicago 7-54

di Paolo Ricci Bitti

dal nostro inviato

CHICAGO Inizia con un naufragio in riva al lago Michigan la stagione del rugby azzurro che viene affondato dall'Irlanda 7-54, ovvero una sola meta contro 8, con uno di quei black out di antica memoria nella ripresa durante la quale i verdi hanno violato sei volte la difesa italiana senza che nessuno rispondesse a tanto strapotere. Un disastro nell'inedito e monumentale Soldier Field di Chicago.

Il ko contro la seconda nazione al mondo era arciannunciato e il fatto che entrambe le formazioni fossero "sperimentali" era visto nel rispetto delle proporzioni.



Macché: gli irlandesi si sono dimostrati molto, ma molto più robusti degli italiani che secondo gli allibratori avrebbero dovuto finire al tappeto con uno scarto di almeno 25 punti. Magari. Quell'almeno è lievitato fino a sommergere la scialuppa italiana che pure nel primo tempo non era mai apparsa in balia degli irlandesi che, tanto per cominciare, non hanno sperimentato un bel nulla giocando con il solito, micidiale, efficace gioco multifase senza mai perdere il possesso del pallone, mentre gli azzurri solo nel secondo tempo se ne sono fatti strappare sei dalle mani.



Questo match doveva attestare la profondità del





L’interesse per il rugby, padre nobile del football Usa, resta tuttavia tiepido da queste parte: fra i meno di 30mila fedeli in uno stadio monumentale che ne tiene più del doppio non si sono visti e sentiti né il proverbiale vento della Windy City né gli inni nazionali. Comunque schiacciante superiorità del verde sull'azzurro nelle tribune, come sul campo.





Italia-Irlanda al Soldier Field di Chicago

7-49 (p.t. 7-15)

Marcatori

4' meta Beirne tr. Carbery

32' meta Luke McGrath tr. Carbery

39' meta Campagnaro tr. Canna

43' meta Beirne tr. Carbery

46' meta Larmour tr. Carbery

56' meta Cronin, tr. Carbery

64' meta Larmour tr. Carbery

66' meta Ringrose, tr. Carbery

79' meta Larmour







Chicago, Soldier Field.

Irlanda- Italia 7-54 (p.t. 7-14)

Irlanda: Larmour; Conway, Ringrose, Aki, Stockdale; Carbery, L. McGrath; Conan, Van Der Flier, Ruddock (cap.); Roux, Beirne; Porter, Scannel, McGrath. A disposizione: Cronin, Kilcoyne, Bealham, Toner, Murphy, Cooney, Byrne, Addison

All. Schmidt

Italia: Sperandio;Bellini, Campagnaro (cap), Morisi, Bisegni; Canna, Tebaldi; Giammarioli, Steyn, Meyer; Biagi, Fuser; Pasquali, Bigi, Quaglio. A disposizione: Fabiani, Traorè, Zilocchi, Lazzaroni, Ruzza, Tuivaiti, Palazzani, McKinley

All. O’Shea

Arbitro. Nigel Owens (WRU)



