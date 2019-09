Gli All Blacks vincono all'esordio al mondiale di rugby in Giappone. I neozelandesi a caccia del terzo titolo mondiale di fila, si sono imposti a Yokohama per 23-13 sul Sudafrica nella gara inaugurale del girone B, lo stesso che vedrà domani gli azzurri di ÒShea debuttare contro la Namibia.

