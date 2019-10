Italia-All Blacks, Bellini non vede l'ora: «Sfida da sogno»

Nuova doppia seduta di lavoro tra campo e palestra per l'Italrugby che continua la marcia di avvicinamento al quarto match del girone B dei Mondiali contro gli All Blacks di sabato 12 ottobre al Toyota City Stadium alle 13.45 locali (6.45 italiane). Nel gruppo azzurro presenti anche i due nuovi arrivi - Danilo Fischetti e Giosuè Zilocchi - che stanno assimilando il piano di gioco in vista della prossima partita: «È una emozione grandissima essere qui. Ho sempre sognato di poter partecipare al Mondiale - dice Zilocchi - e ora ho una grande opportunità di poter difendere i colori dell'Italia in una delle competizioni più importanti nel mondo sportivo».



«Fin dalla fase di preparazione di Pergine Valsugana abbiamo lavorato duro - continua -, per essere pronti in qualsiasi momento in caso di necessità. Siamo professionisti e se c'è bisogno di noi anche a competizione in corso, come in questo caso, è nostro dovere rispondere sul campo in modo adeguato». Pronto alla prossima sfida Mattia Bellini che proverà a conquistare una maglia da titolare nel XV che giocherà contro i campioni del mondo in carica: «Stiamo lavorando duro - dice Bellini -. Abbiamo voglia di mostrare sul campo il nostro valore. Partite come la prossima vanno preparate nel migliore dei modi con una concentrazione molto alta. Il nostro focus è solo su sabato, consci dei nostri errori e di cercare di migliorarci costantemente». L'infortunio un anno fa occorsogli a Padova contro l'Australia non gli consentì di essere presente nel Test Match contro gli All Blacks all'Olimpico: «Tutti sognano un giorno di giocare contro di loro - spiega -. Per migliorarti è importante il confronto contro squadre di questo calibro. Dal mio punto di vista darò il massimo per essere utile alla squadra».

