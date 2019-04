Ruggeri e Minopoli, due campane per l'Italia nel salto a ostacoli di Gorla

Dopo il Test Event di Arezzo e di Manerbio, in cui si sono misurati nelle varie categorie i migliori cavalieri e le migliori amazzoni italiane, i Tecnici della Federazione Italiana Sport Equestri hanno selezionato nella categoria media, la tredicenne Claudia Minopoli, allieva dell’istruttore Andrea Corsale del Circolo L’Angolo del cavaliere. La giovane e promettente amazzone si è messa in luce con un ottimo 3° posto ottenuto in sella al suo cavallo Enzo.



Di notevole rilievo anche il risultato delle Young/Rider Alessia Ruggieri allenata dall'Istruttore Stefano Capuano e anch'essa selezionata nella categoria Alta (fino a mt 1,50) che rappresenterà i colori italiani e della Campania nell'internazionale S.O. che si svolgerà a Gorla Minore il 17/21 aprile.































































