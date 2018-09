Continua senza sosta lo show di Francesco Molinari che a Parigi conquista la 4/a vittoria consecutiva battendo per la 3/a volta nel giro di due giorni il suo mito, Tiger Woods. Nella Ryder Cup di golf l'azzurro, sempre in coppia con Tommy Fleetwood, continua a trascinare l'Europa che dopo la sconfitta del 2016 ad Hazeltine punta a riprendersi il trofeo. Dopo il successo di questa mattina nell'incontro fourballs (ogni giocatore gioca la propria palla e ogni buca vinta è un punto), il torinese vince anche nel foursomes (i due giocatori di ogni team si alternano al tee). E annichilisce «The Big Cat», che nonostante il cambio di partner (da Patrick Reed a Bryson DeChambeu) è costretto ancora a soccombere (5&4 il risultato finale).



A Parigi quando manca solo 1 round al termine della Ryder Cup l'Europa, trascinata dal tandem Francesco Molinari/Tommy Fleetwood, è avanti 10-6 sugli Stati Uniti. Vantaggio consistente per il Vecchio Continente, arrivato grazie alla 4/a vittoria consecutiva dell'azzurro che in coppia con il britannico è entrato nella storia della rassegna. Nessun duo, dal 1927 ad oggi, era riuscito a realizzare una simile impresa. Al Le Golf National il Vecchio Continente festeggia anche il successo di Henrik Stenson/Justin Rose, che hanno avuto la meglio (2&1 il finale) su Dustin Johnson e Brooks Koepka. Gli Stati Uniti rispondono con una doppia vittoria. Bubba Watson/Webb Simpson sconfiggono per 3&2 Sergio Garcia e Alex Noren. Mentre Justin Rose/Jordan Spieth, implacabili, vincono nettamente la sfida con Rory McIlroy e Ian Poulter (4&3).

© RIPRODUZIONE RISERVATA