Ryder Cup, da Molinari a Rose: ecco il team Europa

di Redazione Sport

Francesco Molinari, Justin Rose, Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, John Rahm, Rory McIlroy, Alex Noren e Thorbjorn Olesen. Questi gli otto giocatori del Team Europe che hanno ottenuto la qualificazione matematica alla prossima Ryder Cup di Parigi (28-30 settembre). Per due terzi la squadra del Vecchio Continente è al completo. E adesso bisognerà attendere mercoledì 5 settembre (ore 14) per conoscere le scelte definitive del capitano Thomas Bjorn. Sono 4 le wild card a disposizione del danese per completare un roster pronto a sfidare la corazzata americana e tentare di riprendersi il titolo perso ad Hazeltine, negli Stati Uniti, nel 2016. Il Made in Denmark, torneo dell'European Tour, ha espresso i suoi verdetti. E adesso sono in tanti i big a sperare in una chiamata da parte di Bjorn. Da Ian Poulter (soprannominato «Mr. Ryder Cup») a Russell Knox passando per Matthew Fitzpatrick, Thomas Pieters, Rafa Cabrera Belllo e Paul Casey. Senza dimenticare Ross Fisher, Henrik Stenson (vicecampione olimpico con poche chance di chiamata per un problema al gomito) e soprattutto Sergio Garcia. Che per via di una stagione al di sotto delle attese rischia una clamorosa esclusione

© RIPRODUZIONE RISERVATA