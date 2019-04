di Diego Scarpitti

Fuga dei cervelli anche nella pallanuoto. C’è sempre un ragazzo del Sud pronto a mettersi in luce ovunque. Il salernitano Vincenzo Dolce, ex di Posillipo e Canottieri, ha contribuito con la sua doppietta al pareggio contro lo Szolnok (6-6): con un turno d’anticipo, la Bpm Sport Management ha guadagnato la storica qualificazione alla Final Eight di Champions League, in programma dal 6 all’8 giugno. Un altro giocatore meridionale trascina il team settentrionale ad un risultato straordinario. Dopo la cinquina realizzata dal puteolano Giuseppe Valentino, ex Acquachiara, contro Waspo Hannover, il «mastino» del 1995 sfodera una prestazione magistrale. «Siamo un gruppo eccezionale che gioca di squadra. È stata una partita dura, bellissima e fisica: eravamo pronti alla battaglia e l’abbiamo preparata davvero bene: ci siamo finalmente meritati il passaggio dei gironi», spiega soddisfatto Dolce, che difficilmente dimenticherà la 13esima giornata di Coppa.



«Sono contentissimo di quest’esperienza. Andiamo avanti e ora viene il bello», ammette il difensore campano (nelle foto di Simone Squarzanti). Nel 2015 vinse l’Euro Cup alla Scandone con la calottina rossoverde. «In passato avevo disputato i preliminari Champions con il Posillipo in Serbia: allenatore Bruno Cufino», oggi competition manager delle Universiadi 2019. Studente di Giurisprudenza alla Pegaso, Dolce ha disputato due edizioni dei Giochi universitari: argento a Gwangju, in Corea del Sud, dove si disputeranno i prossimi Mondiali, e bronzo a Taipei nel 2017. Ricorderanno con piacere la significativa avventura di due anni fa i magnifici quattro giallorossi: i napoletani Umberto Esposito e Antonio Maccioni, e la coppia salernitana formata da Eduardo Campopiano e Vincenzo Dolce. In panchina lo «special one» Enzo Massa. Farà certamente comodo al Settebello un atleta del calibro di Vincenzo Dolce. Universiadi o Mondiali? Questo è il dilemma. Spetterà a Sandro Campagna sciogliere il nodo gordiano. Si accettano scommesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA