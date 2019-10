di Diego Scarpitti

Pallanuoto passione in comune e di famiglia. Fratelli in calottina (e non coltelli) Stefano e Michele Luongo. Si ritroveranno da avversari domani, nel turno infrasettimanale, alla piscina Simone Vitale (ore 15). Da un lato i «galacticos» del Recco, dall’altro gli umani della neopromossa Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno. «Procede bene in acqua e fuori. Ho trovato un bel gruppo, una società fantastica e tantissimi giocatori con i quali ho condiviso la vittoria al Mondiale di Gwangju», spiega il più piccolo dei due, classe 1990.



«Non vedo Mik dal dopo rassegna iridata. Ci siamo salutati, si è complimentato per il successo in Corea del Sud, ho incontrato i miei nipoti e sua moglie Raffaella De Benigno, pallanuotista salernitana, che ha giocato al Volturno, sette anni in Liguria, con i colori della Diavolina Nervi, Rapallo, e Pro Recco, allenata da Riccardo Tempestini: ha vinto scudetto, Coppa Len, Coppa Campioni». Scorre acqua clorata ovunque. Il bomber biancoceleste, ex Sport Management, vincitore della classifica marcatori nella stagione regolare 2018/2019 con 81 reti, non intende fare sconti alla vigilia. «Tra impegni di Coppa e Nazionale non riesco mai a vederlo. Sono contento di giocare contro i giallorossi, occasione opportuna per ritrovare Michele». Risultato già scritto. «Fa piacere della vittoria del Salerno a Roma contro la Lazio. Giocano tatticamente bene, affidandosi a valide individualità come Elez, Tomasic e mio fratello appunto», osserva «Stezza».



Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno senza pressione. «Ho visto Stefano l’ultima volta di ritorno dai Mondiali per un giorno e mezzo. Ho avuto modo di abbracciarlo e fare una foto con lui e la medaglia. Sono contento innanzitutto di vederlo, perché durante l’anno ci becchiamo veramente poco, sono davvero poche le occasioni per stare insieme», afferma il più grande dei due, classe 1986. «Lo ritrovo con grande affetto e gioia. Un orgoglio e una soddisfazione avere un fratello campione del mondo».



Sbarcano in Campania i Rudic boys. «Recco super corazzata. Un confronto nella massima serie è motivo di gratificazione per noi due e cercheremo di viverlo con passione e serenità, come abbiamo sempre fatto. Poi ci riabbracceremo a fine partita. Sarà una bella giornata di sport», dichiara l’attaccante della Campolongo.



Dopo la storica vittoria al Foro Italico e i primi tre punti in classifica, il tecnico Matteo Citro presenta così l’imminente match. «Affrontiamo la migliore squadra al mondo, e al di là del risultato, sarà un momento di crescita per tutti, oltrechè un giorno speciale, in particolar modo per i più piccoli, che potranno seguire da vicino tanti campioni». Di analogo avviso il presidente Enrico Gallozzi. Sarà un derby per i napoletani Vincenzo Renzuto Iodice e Alessandro Velotto, gli eroi di Gwangju.





