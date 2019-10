«San Pa'», singolo de La Zero al San Paolo per i giovani

Mercoledì al San Paolo, l’evento “La partita del Futuro”, in cui La Zero e il cantante napoletano Hal eseguiranno l’inedito “San Pà” scritto proprio in onore dello stadio e della città di Napoli. Una canzone dai ritmi nostalgici e pieni, che nasconde una profonda riconoscenza verso il capoluogo campano. Con le sue parole cariche di significato la ballata avanza in un duetto leggero e romantico, in cui la musica riempie mente ed anima.



«San Pà nasce dall’amore infinito che abbiamo io e Hal per la nostra terra. È una dichiarazione d’amore per la nostra squadra, il Napoli. Quest’estate mi sono divertita a fare dei Contenuti Instagram scrivendo canzoni nuove ; e “San Pà” era uno di questi , poi l’ha sentito Cinzia Rissi, organizzatrice de “La Partita del Futuro” allo Stadio e ci ha invitati a cantarla».



Quella di mercoledì sarà una manifestazione in cui il potere dei giovani primeggia e ne diviene protagonista. Patrocinato dal Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale e dal Comune di Napoli, l’evento sarà veicolo di unione per la maggior parte delle scuole del territorio.

