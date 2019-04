Nasce Sand Basket sulla spiaggia: Open Day al Lido del Sole Varcaturo

Sarà una prima volta indimenticabile. Anzi, unica. Da lunedì 22 aprile, giorno in cui avverrà l’Open Day al Lido del Sole di Varcaturo (start ore 10:00), sarà infatti possibile giocare a basket anche in spiaggia. Già, proprio così. Tranquilli, non è uno scherzo. Tutto merito del Sand Basket, riconosciuto ufficialmente dall’Aics come disciplina sportiva nazionale, che sin dalla settimana prossima diventerà la grande attrazione dell’estate 2019. In lungo e largo per lo stivale tutti i cestisti e gli appassionati di pallacanestro (adulti, under, mini) si potranno sfidare per la conquista del titolo di Campione d’Italia: «L’attesa è ormai finita – racconta con un filo di emozione l’ideatore della disciplina Gianpaolo Porfidia a pochi giorni dal debutto ufficiale -. Siamo pronti per il primo appuntamento, ci aspetta un’estate entusiasmante che vogliamo vivere con tutti gli amanti della palla a spicchi».



Fissate le prime 10 tappe del campionato (Varcaturo, Pietrelcina, Gallipoli, Latina, Anzio, Reggio Calabria, Sassari, Reggio Emilia, Viareggio, Jesolo), altre 5 sono invece in via di definizioni. Da aprile ad agosto, dunque, spettacolo assicurato sulle spiagge italiane, a settembre poi sarà la volta dell’imperdibile appuntamento conclusivo con la Finale Nazionale di Roma dove verrà messo in palio il primo titolo di Campioni d’Italia Sand Basket: «Ovviamente le regole saranno leggermente diverse da quelle classiche – spiega il responsabile tecnico Porfidia – Il campo sarà più piccolo, 20x12, il canestro sarà più basso, 2,9 per i grandi e 2,5 per il mini, non esiste il palleggio ma il trascinamento di palla, il tiro da tre punti è consentito dopo i dieci metri ed in più è consentito fare massimo tre passi con la palla in mano prima di poter passare o tirare. Le squadre saranno composte da 4 giocatori, mentre le gare si divideranno in 4 tempi da 6 minuti nel caso dei grandi e 4 nel caso dei mini». Ormai ci siamo, è tutto pronto per la prima palla a due in spiaggia.

