Sarà bagarre in B con Afragola, Partenope e Arechi: si inizia il 14 ottobre

di Diego Scarpitti

La Fir ha ufficializzato e pubblicato il calendario del campionato nazionale di serie B per la stagione sportiva 2018/2019. Inizio delle ostilità domenica 14 ottobre, felice coincidenza con la canonizzazione in piazza San Pietro di Papa Paolo VI, monsignor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, il beato Vincenzo Romano di Torre del Greco, Francesco Spinelli e le suore Maria Caterina Kasper e Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù. Nel girone 4 a darsi battaglia il Rugby Napoli Afragola (ovvero l’Amatori Napoli nella foto di Manuel Schembri), la neopromossa in cadetteria Partenope Rugby e l’Arechi Rugby, al secondo anno consecutivo in categoria. La formula prevede la promozione diretta in A soltanto della squadra classificatasi al primo posto del proprio raggruppamento. Due, invece, le retrocessioni in C al termine della stagione regolare, che si concluderà il 12 maggio 2019. Oltre alle tre campane prenderanno parte al torneo la Polisportiva Paganica, Avezzano Rugby, Rugby Roma Olimpic, Frascati RC 2015, Rugby Frascati Union, che sostituisce Colleferro Rugby 1965, Arvalia Villa Pamphili, UR Capitolina, CLC Messina, Cus Catania. Tre i derby previsti: all’Albricci Partenope vs Arechi l’11 novembre nella 5 ͣ giornata, all’Edison Villaggio, nell’ex area Nato di Bagnoli, il 9 dicembre Napoli Afragola contro Arechi (8 ͣ di campionato), la tanto attesa stracittadina all’ombra del Vesuvio tra Partenope e Napoli prima della pausa natalizia il 16 dicembre. Ripresa fissata il 13 gennaio 2019. Stabilite le soste: primo break il 25 novembre, poi stop di tre domeniche 3, 10, e 24 febbraio 2019, nuova interruzione il 17 marzo, si salta, infine, il turno del 21 aprile. Napoli e la Campania sempre più ovale.



