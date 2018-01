di Gianluca Agata

Un capodanno speciale per l’equipaggio 420 del Reale Yacht Club Canottieri Savoia con Alberto Borghese e Marco Amato impegnati in Australia per il Campionato del Mondo 420 2017, in corso a Freemantle, iniziato lo scorso 28 dicembre con la cerimonia d’apertura e chiusura il prossimo 3 gennaio 2018

Tanti gli equipaggi italiani in questa trasferta lontana che vede la flotta 420 suddivisa tra gli Under17 e la classe Open, dove regatano gli atleti del Savoia accompagnati dal tecnico Andrea Sorrenti che poche ore prima del Capodanno ha scritto: “I ragazzi sono oggi 41° su 65 iscritti , si regata con la termica locale che soffia mediamente sui 18 nodi , ieri ed oggi abbiamo regatato con 20 nodi di media e raffiche a 26



