di Diego Scarpitti

Scalata alla vetta. La Schuco Cargomar Rari Nantes Napoli tenta di arrampicarsi ambiziosamente nel cielo stellato del girone 3. Se i giganti nella mitologia classica provarono a detronizzare Zeus, le calottine di Elios Marsili mirano a scalzare la capolista Zeronove. Nel mirino ci sono i capitolini, avanti soltanto di quattro lunghezze. Più che avvalersi della tecnica piolet-traction, i napoletani si affidano alla vena realizzativa di Andrea Scalzone, Alfredo Riccittiello e Stefano Mauro. Le quattro vittorie di fila legittimano il terzo posto in griglia e danno vita alla grande rimonta. Il Frosinone cade sotto i colpi del team luciano 8-12. Successo costruito nella terza frazione con un perentorio 0-5 di parziale, che spezza definitivamente le gambe ai padroni di casa. Rientra dopo due settimane di stop forzato Marcello Calì, che ritrova subito confidenza con il gol. Capitan Scalzone (nella foto di Manuel Schembri) e Mauro si contendono lo scettro delle marcature: entrambi mettono a segno una tripletta e alimentano il sogno promozione. Dal 2-6 la forbice in vasca si allarga fino al 5-11. «Sono molto soddisfatto, abbiamo dimostrato che ci siamo. Quando abbiamo chiuso tutti gli spazi, cominciando a difendere sin dall'attacco, abbiamo blindato il risultato» sottolinea il tecnico napoletano, che sta recuperando i pezzi pregiati, chiudendo i battenti dell’infermeria. «Calì è sceso in acqua con un minutaggio alto anche se non è ancora al meglio e deve ritrovare il ritmo gara. Pier Paolo Parrella, invece, per ora ha riassaporato il gruppo e il clima della serie B. Potrebbe trovare spazio nelle prossime partite». Il calendario strizza l’occhio alla Schüco Cargomar. Si profilano quattro incontri di seguito alla Scandone: è tempo di dare corpo alle ambizioni di vertice. Sabato 17 marzo a Fuorigrotta arriva il Tyrsenia nell'ultimo match del girone di andata. Attenzione in vasca e sguardo interessato allo scontro diretto tra Tuscolano e Zeronove.

