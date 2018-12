Scampia sempre vincente: oro per il duo Panarella-Iaconangelo

di Diego Scarpitti

La fame di arrivare punta sempre a migliorare. Maestro e allievo, personalità e fisicità. Il duo Panarella-Iaconangelo rende grande Scampia. Congiunta la soddisfazione per i guerrieri delle arti marziali miste, eredi del tradizionale pancrazio greco, introdotto nei Giochi olimpici nel 648 avanti Cristo. Milano-Roma in 15 giorni con lo stesso risultato. In alto, sul gradino più in vista del podio, precedendo famelici avversari. «A 44 anni la voglia di mettermi in gioco c’è ancora. Ogni volta che salgo sul tatami, porto con me i miei ragazzi ma sopratutto la mia famiglia», afferma l’atleta-coach Fulvio Panarella, che ricopre il ruolo di Direttore Tecnico della Campania di Shoot Boxe. Fatica e passione insieme. Il cuore oltre l’ostacolo. «Mesi di preparazione con tutte le difficoltà senza mai trascurare i ragazzi, soprattutto Francesco con i suoi impegni internazionali. Avevo troppa voglia di ritornare a combattere, con mia moglie Titta che mi incoraggiava e con la mia tifosa più piccola a sostenermi».



Stimoli e motivazioni ritrovate, riscoperte prospettive entusiasmanti. «Confronto vincente con avversari più giovani di 10 anni. Ho imposto la mia strategia, ho dettato i miei ritmi e tutti si sono stupiti di un vecchietto sul podio!». Cambia la location ma non l’esito definitivo. «Semifinale disputata contro Marco Lustro della Milanimal, uno dei più forti team italiani. In finale, invece, ho ritrovato una mia vecchia conoscenza Fabrizio Falchi della Fight Nuoro Academy, contro il quale persi il campionato italiano 2015 a Firenze. Da allora ho sempre trionfato». Si chiude nel migliore dei modi il 2018. «Oro al Jiu Jitsu Roma Challenge. Poi è toccato a Francesco a Cinecittà. Impegno faticoso per Iacco, -così Panarella chiama Iaconangelo-, perché da 102 kg è dovuto passare a 94 kg nell’arco di 10 giorni scarsi».Squadra che vince, non si cambia. Supporters immancabili Tiziana de Rosa e i figli acquisti Domenico Caforio e Erika Vingelli. Conferma le attese della vigilia anche il gigante di Secondigliano, che si allena alla Star Judo Club di Scampia, al quale è stata conferita la medaglia d’argento al valore atletico 2017 nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino da parte del presidente Coni Campania Sergio Roncelli. «Wolwes Team sugli scudi. Ci rende orgogliosi il doppio successo. Siamo una coppia vincente. Siamo fieri dei nostri risultati e di continuare a portare importanti vittorie a Scampia», osserva il cinque volte campione italiano e vicecampione europeo di kickboxing Iaconangelo. Gli orizzonti di gloria si dilatano a dismisura.

