di Diego Scarpitti

«Scampia vince: grande risultato. Star Judo Club prima società classificata». Da Spilimbergo, in provincia di Pordenone, il consueto messaggio del maestro Gianni Maddaloni via whatsapp trasmette il resoconto positivo del Trofeo Città del Mosaico dal 1964 e 38esimo Memorial Adriana Tiberi. Si fanno valere a colpi di ippon i judoka napoletani nel Palazzetto dello Sport di via degli Abeti. Premiato come miglior atleta della manifestazione Luigi Brudetti (73 kg): quattro rapidi incontri per il «guerriero» che parteciperà il 20 ottobre all’European Cup di Malaga.



Si festeggia in casa Palumbo con il doppio successo delle sorelle Marianna (categoria juniores 63 kg) e Antonietta (cadette 57 kg): entrambe sul gradino più alto del podio. Fa prevalere forza e istinto Braitz Maddaloni (cadetti 73 kg), regalandosi un meritato primo posto. Nei 60 kg juniores seniores svetta Mario Petrosino, nato e cresciuto con la Star Judo Club, approdato al gruppo sportivo dei Carabinieri. Argento, invece, per Guglielmo Imperato e bronzo per Antonio Bottone. Indisponibile sul tatami Francesco Pio Esposito, fermo ai box per una forte distorsione alla caviglia destra: recupererà in 15 giorni. Sorridono, infine, gli esordienti Fabrizio Esposito (55 kg), primo al traguardo, e Giuseppe Santoro (50 kg), secondo nel torneo. Soddisfatti i tecnici Vincenzo Santoro e Francesco Aiello, sempre più fieri dei validi ragazzi a medaglie.

