di Diego Scarpitti

«Grazie Palermo, arrivederci a Napoli». Regno delle Due Sicilie, anno Domini 2019, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a palazzo dei Normanni, e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti. Da una capitale all’altra il passaggio di consegne è ufficiale. «Sarà la volta buona. Il prossimo anno giocherò in casa. Per me i campionati italiani sono stregati: sono vari anni che provo a vincerli senza riuscirci». Ammissione sincera dello sciabolatore Luca Curatoli, che a giugno 2020 ritenterà l’assalto al PalaVesuvio, nella speranza di disputare le finali in piazza del Plebiscito, nell’evento organizzato dal suo concittadino Diego Occhiuzzi, argento olimpico a Londra 2012 e presidente dell’associazione no profit Milleculure.



«Bene ma non benissimo», spiega l’atleta delle Fiamme Oro, citando involontariamente il titolo della canzone del rapper torinese Shade. Nell’individuale ha la meglio il foggiano delle Fiamme Gialle, Luigi Samele, che festeggia il tricolore con la vittoria 15-11 in finale. «Complimenti al mio compagno di Nazionale: è stato davvero bravo, ci conosciamo da sempre». In semifinale Curatoli ha superato il collega Riccardo Nuccio (15-9), battendo il finanziere Enrico Berrè (15-10) ai quarti. Soddisfazione massima, invece, nella prova a squadre, dove Curatoli trascina sul gradino più alto del podio la compagine delle Fiamme Oro. Predominio cremisi in piazza Bellini, con il magnifico sfondo della chiesa della «Martorana» e quella di San Cataldo con le sue cupolette rosse.



«Insieme a Francesco Bonsanto, Riccardo Nuccio e Stefano Scepi siamo stati bravissimi: è il terzo titolo italiano che conquistiamo in quattro anni. Siamo una squadra unita», dichiara orgoglioso lo schermidore classe’94, seguito da Gigi Tarantino, vista l’assenza del fratello Leonardo Caserta, tecnico della Champ Napoli, che si è classificata quinta, risultando la prima formazione civile nella prova a squadre. Il gesto di fair play di Luigi Samele, che accusa la stoccata decisiva del 45-44, assegna la vittoria a Curatoli e soci. Chiudono al terzo posto gli altri napoletani, con i colori dell’Esercito, Giovanni Repetti e Dario Cavaliere (quest’ultimo parteciperà alle Universiadi di luglio). Pregevole doppietta: oro a squadre e argento nell'individuale. «Ringrazio in primis la Polizia di Stato, il preparatore atletico Roberto de Cesare, Leonardo Caserta per i suoi preziosi consigli e il Club Scherma Chiaia, la mia società a Napoli».



Ci vorrà tempo per le vacanze in Thailandia con la spadista siciliana Alberta Santuccio e il fisioterapista romano Francesco Aragona e poi a seguire Capri e l’Italia con il figlio d’arte Alessandro Marinella. Curatoli, intanto, è già concentrato per i prossimi e imminenti appuntamenti internazionali: campionati europei assoluti di Dusserldof (dal 17 al 22 giugno) e a metà luglio i mondiali di Budapest. «Due impegni molto importanti per la qualifica olimpica» . Il costume in valigia e la sciabola in mano.









