di Diego Scarpitti

Se l’Umbria abbraccia la grande scherma, Luca Curatoli stringe tra le sue mani la coppa della prima prova open di qualificazione nazionale, aggiudicandosi punti pesanti per accedere ai Campionati Italiani a Palermo. Il portacolori delle Fiamme Oro batte Luigi Samele delle Fiamme Gialle col punteggio di 15-13 in finale. «Match ostico perché ci conosciamo molto bene. Dedico la vittoria alla Polizia, alla LUISS, a tutte le persone che mi seguono, dai miei familiari al mio maestro e fratello Leonardo Caserta, al mio preparatore atletico Roberto De Cesare».



L’atleta napoletano di punta della Nazionale azzurra ha preceduto sul podio il finanziere Enrico Berrè e Leonardo Dreossi, in forza al Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare, superato con il punteggio di 15-13 in semifinale. Ai quarti battuto 15-9 Dario Cavaliere (Esercito). «Gara importante trattandosi del primo incontro dell’anno, utile per testare la condizione fisica e mentale. Ho risposto bene in pedana», puntualizza Curatoli, che tra quattordici giorni sarà impegnato nella prima prova di Coppa del Mondo ad Algeri.



Si è aperta nel migliore dei modi la stagione agonistica per lo sciabolatore partenopeo a Bastia Umbra. Dal 2013 con le Fiamme Oro, iscritto a Giurisprudenza, Curatoli (nelle foto di Andrea Trifiletti e Augusto Bizzi), avendo vinto una borsa di studio, segue il Luiss Sport Program, rivolto agli studenti-atleti universitari che vogliono continuare a praticare sport a livello agonistico e frequentare al contempo un corso di studi accademici di alto profilo. «A dicembre mi attende Diritto Privato II. Proverò a sostenere più esami prima di marzo, quando la stagione entrerà nel vivo». Tempo speso a rivedere gli articoli del Codice civile e gli allenamenti irrinunciabili in sala scherma. «Ringrazio Alberto Coltorti che ci ospita ogni mattina per tirare tra di noi e la palestra della Champ a Massa di Somma». Preparazione da ultimare. «La prossima settimana sono in ritiro con la Nazionale all’Acquacetosa».Soddisfatto il maestro Leonardo Caserta per la prova positiva del suo brillante allievo. «Contento per la prestazione. Momenti di ottima scherma. E’ salito molto il livello qualitativo delle performance. Siamo a buon punto. Pregevole anche il secondo posto di Sofia Ciaraglia, che si allena alla Champ con la veneta Beatrice Della Vecchia, il blocco posillipino composto da Giorgio e Cristina Marciano, Claudia Rotili e compagni». Per Luca Curatoli solo stoccate vincenti.

